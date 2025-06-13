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Болельщик погиб на матче Финляндия – Польша из-за эпилептического припадка. Игру останавливали на 30+ минут для оказания помощи

Болельщик погиб на матче Финляндия – Польша из-за эпилептического припадка.

Инцидент произошел на 72-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 (2:1). Финляндия вела со счетом 2:1, когда польский защитник Ян Беднарек сообщил главному судье, что у одного из болельщиков на трибунах приступ.

Матч был прерван более чем на 30 минут. Некоторое время команды ждали на поле, а затем отправились в раздевалки.

В это время медицинские службы проводили спасательную операцию, но на следующий день после игры стало известно, что зритель скончался.

«В такой момент трудно выразить эмоции. Новости ошеломляют. Мы передаем нашу любовь семье покойного», – сказано в пресс-релизе Футбольной ассоциации Финляндии.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Meczyki.pl
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