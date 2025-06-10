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Из-за проблем фаната со здоровьем игру Финляндия – Польша остановили более чем на 30 минут. Беднарек подсказал судье, что зрителю нужна помощь

Игра Финляндия – Польша остановлена более чем на полчаса.

Матч квалификации ЧМ-2026 был прерван вскоре после того, как гости, уступавшие 0:2, отыграли один мяч на 69-й минуте. Несколько минут команды ждали на поле, а затем отправились в раздевалки.

Причиной остановки стали проблемы со здоровьем у одного из зрителей. Журналист Петр Майхшак написал, что внимание судьи на тяжелую ситуацию на трибунах обратил защитник Ян Беднарек.

Репортер TVP Sport Яцек Куровски сообщил, что реанимационные действия врачей завершились успешно, болельщика удалось спасти. Ожидается, что игра возобновится в ближайшее время, команды уже вернулись на поле и разминаются.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Meczyki
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