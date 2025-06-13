Гендиректор «Аль-Хилаля»: «У нас нет неограниченных ресурсов или возможности печатать деньги. Иногда футболисты и агенты этого не понимают»

Генеральный директор «Аль-Хилаля» заявил, что клуб работает по бюджету.

– В Испании широко распространено мнение, что саудовский футбол имеет неограниченные финансовые ресурсы и может подписывать любых игроков, которых захочет, делая немыслимые предложения. Насколько это факт, а насколько миф?

– Допустим, это было реальностью некоторое время назад, а теперь это превращается в миф.

Мы работаем по бюджету, в который должны вписаться, и это правда, что иногда некоторые игроки или агенты этого не понимают.

У нас есть конкурентное преимущество перед другими рынками – здесь согласованные суммы являются чистыми за счет фискального функционирования страны.

В реальности то, что игрок может заработать в Саудовской Аравии, всегда будет намного больше того, что он может заработать в Европе.

Но очевидно, что у нас нет неограниченных ресурсов или возможности печатать деньги. На самом деле мы упустили возможности подписать [некоторых] игроков именно потому, что они считали, что деньги бесконечны.

Нам нужно управлять клубом устойчиво и на разумных условиях, – сказал генеральный директор «Аль-Хилаля » Эстеве Кальсада.

Напомним, что Симоне Индзаги теперь возглавляет «Аль-Хилаль», в команде играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну.