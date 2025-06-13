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Гендиректор «Аль-Хилаля»: «У нас нет неограниченных ресурсов или возможности печатать деньги. Иногда футболисты и агенты этого не понимают»

Генеральный директор «Аль-Хилаля» заявил, что клуб работает по бюджету.

– В Испании широко распространено мнение, что саудовский футбол имеет неограниченные финансовые ресурсы и может подписывать любых игроков, которых захочет, делая немыслимые предложения. Насколько это факт, а насколько миф?

– Допустим, это было реальностью некоторое время назад, а теперь это превращается в миф.

Мы работаем по бюджету, в который должны вписаться, и это правда, что иногда некоторые игроки или агенты этого не понимают.

У нас есть конкурентное преимущество перед другими рынками – здесь согласованные суммы являются чистыми за счет фискального функционирования страны.

В реальности то, что игрок может заработать в Саудовской Аравии, всегда будет намного больше того, что он может заработать в Европе.

Но очевидно, что у нас нет неограниченных ресурсов или возможности печатать деньги. На самом деле мы упустили возможности подписать [некоторых] игроков именно потому, что они считали, что деньги бесконечны.

Нам нужно управлять клубом устойчиво и на разумных условиях, – сказал генеральный директор «Аль-Хилаля» Эстеве Кальсада.

Напомним, что Симоне Индзаги теперь возглавляет «Аль-Хилаль», в команде играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
агенты
возможные трансферы
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