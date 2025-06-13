«Милану» интересен хавбек «Брюгге» Яшари. Клуб готов заплатить около 35 млн евро, бельгийцы хотят на 5 млн больше

«Милан» заинтересован в Ардоне Яшари из «Брюгге».

По информации Blick, сегодня состоится ключевой раунд переговоров со спортивным директором «россонери» Игли Таре .

«Милан » готов предложить за 22-летнего хавбека около 35 миллионов евро, однако стороны пока расходятся в оценке на пять миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Яшари со стороны «Ман Сити », «Боруссии » и «Байера ».

Контракт Яшари с «Брюгге» рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне швейцарец был признан лучшим игроком бельгийской лиги.

Подробная статистика выступлений футболиста сборной Швейцарии доступна здесь .