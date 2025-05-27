Опорник «Брюгге» Яшари интересен «Ман Сити», «Дортмунду» и «Байеру». Возможная сумма трансфера – более 35 млн евро
Ардон Яшари может перейти в «Манчестер Сити».
22-летний опорный полузащитник «Брюгге» входит в сферу интересов английский клуба в летнее трансферное окно.
«Горожане» уже имели контакты на предмет возможного трансфера.
Считается, что швейцарского хавбека потребуется выплатить более 35 миллионов евро. Его контракт с «Брюгге» рассчитан до 2029 года.
Интерес к футболисту также проявляют «Боруссия» Дортмунд и «Байер».
В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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