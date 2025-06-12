«Ювентус» продлил контракт с Савоной до 2030-го. Защитник дебютировал за основу в этом сезоне и провел 37 матчей

«Ювентус» продлил контракт с Николо Савоной.

Новое соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2030 года.

22-летний защитник, прошедший через академию клуба, присоединился к первой команде в августе 2024 года.

Савона дебютировал в победном матче «Ювентуса » против «Комо» 19 августа, открыв сезон Серии А. Всего в минувшем сезоне на счету итальянца 37 матчей во всех соревнованиях. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: www.juventus.com