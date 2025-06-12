«Ювентус» продлил контракт с Савоной до 2030-го. Защитник дебютировал за основу в этом сезоне и провел 37 матчей
«Ювентус» продлил контракт с Николо Савоной.
Новое соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2030 года.
22-летний защитник, прошедший через академию клуба, присоединился к первой команде в августе 2024 года.
Савона дебютировал в победном матче «Ювентуса» против «Комо» 19 августа, открыв сезон Серии А. Всего в минувшем сезоне на счету итальянца 37 матчей во всех соревнованиях. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: www.juventus.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
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