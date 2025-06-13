Хавбек «Ростова» Щетинин об интересе ЦСКА: «Это больше неправда, чем правда. Со мной никто не созванивался»

Кирилл Щетинин оценил вероятность своего перехода в ЦСКА.

— Недавно появилась информация, что вами интересуется ЦСКА. Что‑то слышали об этом?

— Слышал об этом, но мне кажется, что это больше неправда, чем правда. Со мной никто не созванивался, — сказал полузащитник «Ростова ».

В 28 матчах минувшего сезона РПЛ на счету Щетинина 1 гол и 2 ассиста.