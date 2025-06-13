Хавбек «Ростова» Щетинин об интересе ЦСКА: «Это больше неправда, чем правда. Со мной никто не созванивался»
Кирилл Щетинин оценил вероятность своего перехода в ЦСКА.
— Недавно появилась информация, что вами интересуется ЦСКА. Что‑то слышали об этом?
— Слышал об этом, но мне кажется, что это больше неправда, чем правда. Со мной никто не созванивался, — сказал полузащитник «Ростова».
В 28 матчах минувшего сезона РПЛ на счету Щетинина 1 гол и 2 ассиста.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25037 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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