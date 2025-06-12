Франк возглавил «Тоттенхэм». Контракт – до 2028 года
Томас Франк возглавил «Тоттенхэм».
Клуб объявил о назначении датского специалиста на пост главного тренера. Соглашение с Франком рассчитано до 2028 года.
Сообщалось, что «Тоттенхэм» выплатит «Брентфорду» компенсацию за уход Франка в размере 10 млн фунтов.
Ранее «шпоры» уволили Энджа Постекоглу, который привел команду к победе в Лиге Европы в минувшем сезоне. В АПЛ-2024/25 «Тоттенхэм» занял 17-е место.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24331 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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