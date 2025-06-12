Франк возглавил «Тоттенхэм». Контракт – до 2028 года

Томас Франк возглавил «Тоттенхэм».

Клуб объявил о назначении датского специалиста на пост главного тренера. Соглашение с Франком рассчитано до 2028 года.

Сообщалось , что «Тоттенхэм» выплатит «Брентфорду » компенсацию за уход Франка в размере 10 млн фунтов.

Ранее «шпоры» уволили Энджа Постекоглу, который привел команду к победе в Лиге Европы в минувшем сезоне. В АПЛ-2024/25 «Тоттенхэм » занял 17-е место.