Франк возглавит «Тоттенхэм». «Брентфорд» получит компенсацию в 10 млн фунтов за уход тренера
Томас Франк возглавит «Тоттенхэм».
Датский специалист станет новым главным тренером лондонской команды, сообщает Фабрицио Романо.
С 2018 года Франк возглавляет «Брентфорд». Клуб получит компенсацию в размере 10 млн фунтов за уход тренера.
Ранее «шпоры» уволили Энджа Постекоглу, который привел команду к победе в Лиге Европы.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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