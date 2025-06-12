Франк возглавит «Тоттенхэм». «Брентфорд» получит компенсацию в 10 млн фунтов за уход тренера

Томас Франк возглавит «Тоттенхэм».

Датский специалист станет новым главным тренером лондонской команды, сообщает Фабрицио Романо.

С 2018 года Франк возглавляет «Брентфорд ». Клуб получит компенсацию в размере 10 млн фунтов за уход тренера.

Ранее «шпоры» уволили Энджа Постекоглу, который привел команду к победе в Лиге Европы.