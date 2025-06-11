Инфантино о матче-открытии КЧМ с участием «Интера» Месси: «Будет аншлаг, это историческое событие. Билеты еще есть, но в ближайшие дни многие из них будут проданы, уверен»

Джанни Инфантино гарантировал аншлаг на матче-открытии клубного ЧМ.

В первом матче турнира, который пройдет 14 июня, «Интер Майами » с Лионелем Месси в составе сыграет против «Аль-Ахли ».

Ранее сообщалось , что «несколько десятков тысяч» билетов на матч-открытие остаются нераспроданными, в связи с чем ФИФА вынужденно снизила цены. Вместимость стадиона «Хард Рок Стэдиум » составляет 65 326 зрителей.

«Да, на «Хард Рок Стэдиум » будет аншлаг. Будет отличная атмосфера. Это будет историческое событие. Встретятся две совершенно разные команды исторического значения. Стадион будет полон.

Вы знаете, что вокруг каждого нового начинания в мире всегда идут дискуссии, и вы никогда наверняка не знаете, что произойдет.

Нам очень повезло, мы привлекли большое внимание спонсоров и вещательных компаний, так что, если говорить о доходах, все прекрасно обеспечено. Билеты все еще можно приобрести, но я уверен, что многие из них будут проданы в ближайшие дни», – сказал президент ФИФА.