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Инфантино о матче-открытии КЧМ с участием «Интера» Месси: «Будет аншлаг, это историческое событие. Билеты еще есть, но в ближайшие дни многие из них будут проданы, уверен»

Джанни Инфантино гарантировал аншлаг на матче-открытии клубного ЧМ.

В первом матче турнира, который пройдет 14 июня, «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе сыграет против «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что «несколько десятков тысяч» билетов на матч-открытие остаются нераспроданными, в связи с чем ФИФА вынужденно снизила цены. Вместимость стадиона «Хард Рок Стэдиум» составляет 65 326 зрителей.

«Да, на «Хард Рок Стэдиум» будет аншлаг. Будет отличная атмосфера. Это будет историческое событие. Встретятся две совершенно разные команды исторического значения. Стадион будет полон.

Вы знаете, что вокруг каждого нового начинания в мире всегда идут дискуссии, и вы никогда наверняка не знаете, что произойдет.

Нам очень повезло, мы привлекли большое внимание спонсоров и вещательных компаний, так что, если говорить о доходах, все прекрасно обеспечено. Билеты все еще можно приобрести, но я уверен, что многие из них будут проданы в ближайшие дни», – сказал президент ФИФА.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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