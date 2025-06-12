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Рюдигер о штрафе за то, что дразнил фанатов «Атлетико» после матча ЛЧ: «Нас освистывали, оскорбляли. Я просто пошутил, вот и все»

Антонио Рюдигер высказался о штрафе за провокацию перед фанатами «Атлетико».

В 1/8 финала прошедшего розыгрыша Лиги чемипонов «Реал» прошел «Атлетико» по сумме двух матчей (2:2, по пенальти – 4:2).

Рюдигер реализовал решающий одиннадцатиметровый удар в серии. После этого игроки «Реала» спародировали немецкого защитника – они побежали за Антонио, высоко поднимая колени

Кроме того, Рюдигер высунул язык, выпучил глаза и провел рукой по горлу, словно перерезая его. Впоследствии УЕФА оштрафовал немца на 40 тысяч евро.

«Мы играли против «Атлетико», и нас освистывали. Оскорбления и все такое. Мы пошли туда только потому, что ярусом выше сидели наши болельщики. Так что я просто пошутил, вот и все», – сказал Рюдигер в интервью Amazon Prime.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport1
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