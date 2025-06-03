«Челси» активизировал работу над трансфером Экитике. Форвард «Айнтрахта» интересен и «Ливерпулю»

«Челси» активно работает над трансфером Юго Экитике.

По данным L’Equipe, в последние часы лондонский клуб активно работает над трансфером 22-летнего нападающего «Айнтрахта ».

Ранее сообщалось , что за подписание Экитике также борется «Ливерпуль », готовый заплатить запрашиваемую сумму в 100 млн евро.

В минувшем сезоне Экитике отметился 15 голами и 8 ассистами в 33 матчах Бундеслиги. Подробная статистика француза доступна здесь .