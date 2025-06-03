«Челси» активизировал работу над трансфером Экитике. Форвард «Айнтрахта» интересен и «Ливерпулю»
«Челси» активно работает над трансфером Юго Экитике.
По данным L’Equipe, в последние часы лондонский клуб активно работает над трансфером 22-летнего нападающего «Айнтрахта».
Ранее сообщалось, что за подписание Экитике также борется «Ливерпуль», готовый заплатить запрашиваемую сумму в 100 млн евро.
В минувшем сезоне Экитике отметился 15 голами и 8 ассистами в 33 матчах Бундеслиги. Подробная статистика француза доступна здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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