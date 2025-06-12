Трент прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и показал футболку с 12-м номером

Трент Александер-Арнолд официально подписал контракт с «Реалом».

Сегодня проходит презентация 26-летнего англичанина в качестве игрока мадридского клуба. Новичок «сливочных» прошел медосмотр и подписал соглашение.

Защитник показал футболку с 12-м номером, под которым будет выступать за свою новую команду.