Трент прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и показал футболку с 12-м номером
Трент Александер-Арнолд официально подписал контракт с «Реалом».
Сегодня проходит презентация 26-летнего англичанина в качестве игрока мадридского клуба. Новичок «сливочных» прошел медосмотр и подписал соглашение.
Защитник показал футболку с 12-м номером, под которым будет выступать за свою новую команду.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24050 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
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