Черчесов о Венделе: «Если у «Зенита» вдруг пропадет мотивация платить ему зарплату, что тогда скажет бразилец?»

Станислав Черчесов высказался о мотивации Вендела.

Хавбек пропустил предсезонную подготовку «Зенита » и прибыл в расположение клуба лишь 16 июля. Летом бразилец должен был перейти в «Ботафого», но клуб из Рио-де-Жанейро отменил сделку.

Впервые в этом сезоне Вендел сыграл 30 июля – в 1-м туре Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1), проведя на поле 65 минут.

- Насколько Вендел в нынешнем моральном состоянии помощник команде Семака? Или все-таки стоит искать варианты, потому что у бразильца сложно с мотивацией?

— Видел, как он умеет играть в футбол, особенно когда в порядке, но лично с Венделом не знаком, никогда не общался. Что греха таить, он был основополагающим исполнителем, гарантом побед «Зенита».

Что касается моральной стороны... Нужно отдать должное терпению питерцев. Клуб ведет себя очень корректно. И окружение Вендела, и он сам, наверное, должны осознать ситуацию и хотелки, которые у каждого из нас иногда бывают, соизмерять с тем, в какой ситуации ты находишься, в каком клубе ты играешь и как к тебе относятся.

У тебя действующий контракт. Если есть соглашение, а у футболиста нет мотивации, возникает логичный вопрос: если у «Зенита» вдруг пропадет мотивация платить ему зарплату, что тогда скажет Вендел? – сказал экс-тренер сборной России.