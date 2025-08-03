  • Спортс
«Ахмат» сделал предложение «Индепендьенте» по вингеру Вальехо. Игрок арендован уругвайским «Ливерпулем», не желающим его отпускать (Сесар Луис Мерло)

«Ахмат» хотел бы подписать правого вингера Николаса Вальехо.

Грозненский клуб предложил «Индепендьенте» 1,7 млн долларов за 50% прав на игрока, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Однако проблема заключается в том, что до декабря футболист арендован уругвайским «Ливерпулем» без возможности обратного выкупа.

Утверждается, что арендующая 21-летнего аргентинца команда пока не намерена с ним расставаться.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
