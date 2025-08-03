«Ахмат» сделал предложение «Индепендьенте» по вингеру Вальехо. Игрок арендован уругвайским «Ливерпулем», не желающим его отпускать (Сесар Луис Мерло)

«Ахмат» хотел бы подписать правого вингера Николаса Вальехо.

Грозненский клуб предложил «Индепендьенте » 1,7 млн долларов за 50% прав на игрока, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Однако проблема заключается в том, что до декабря футболист арендован уругвайским «Ливерпулем » без возможности обратного выкупа.

Утверждается, что арендующая 21-летнего аргентинца команда пока не намерена с ним расставаться.