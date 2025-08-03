ЦСКА близок к трансферу вингера «Фламенго» Гонсалвеса. Клубам осталось согласовать структуру выплат (Bastidores CRF)

ЦСКА близок к покупке вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеса.

Клубам осталось согласовать структуру выплат за 19-летнего бразильца, сообщает Bastidores CRF.

В 17 матчах сезона во всех турнирах на счету Гонсалвеса 5 голов и 1 ассист.

В прошлом году футболист провел одну игру за молодежную сборную Бразилии.