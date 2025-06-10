Модрич – самый возрастной автор гола в отборе на ЧМ среди европейских сборных. Хорват забил Чехии в 39 лет и 9 месяцев

Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в европейском отборе на ЧМ.

Капитан сборной Хорватии с пенальти забил в матче с Чехией (5:1). В возрасте 39 лет и 9 месяцев Модрич стал самым возрастным игроком европейской сборной, забивавшим в отборочных матчах чемпионата мира.

Предыдущий рекорд принадлежал Эдину Джеко – форвард сборной Боснии и Герцеговины забил в квалификации ЧМ в возрасте 39 лет и 2 месяца.