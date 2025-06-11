Кержаков о Соболеве в «Зените»: «Не могу судить, провальный это трансфер или нет. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Александр забил несколько важных голов»

Александр Кержаков поделился мнением об игре Александра Соболева за «Зенит».

«Не могу судить о том, провальный это трансфер или нет. Наши мнения могут не совпадать с мнением тех людей, которые отвечают за его трансфер и видят его на тренировках.

Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Если тренер ему доверяет и выпускает на поле, значит, он его полностью устраивает. Соболев забил несколько важных голов, концовка чемпионата принесла какой-то результат», – сказал бывший нападающий сборной России.