Кержаков о Соболеве в «Зените»: «Не могу судить, провальный это трансфер или нет. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Александр забил несколько важных голов»
Александр Кержаков поделился мнением об игре Александра Соболева за «Зенит».
«Не могу судить о том, провальный это трансфер или нет. Наши мнения могут не совпадать с мнением тех людей, которые отвечают за его трансфер и видят его на тренировках.
Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Если тренер ему доверяет и выпускает на поле, значит, он его полностью устраивает. Соболев забил несколько важных голов, концовка чемпионата принесла какой-то результат», – сказал бывший нападающий сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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