Шалимов останется в «Факеле»: «Задача — возвращение в РПЛ»

Игорь Шалимов останется тренером «Факела», несмотря на вылет в Первую лигу.

Об этом рассказал спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов .

— Шалимов будет руководить командой в новом сезоне?

— Да, он продолжит работу вместе с тренерским штабом.

— Задача на сезон уже озвучена?

— Задача — возвращение в Премьер‑лигу. Мы уже подписали нескольких новичков. Нетфуллин – опытный футболист, на которого рассчитываем. Думаю, еще будет усиление состава, – сказал Котов.