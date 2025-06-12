Шалимов останется в «Факеле»: «Задача — возвращение в РПЛ»
Игорь Шалимов останется тренером «Факела», несмотря на вылет в Первую лигу.
Об этом рассказал спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов.
— Шалимов будет руководить командой в новом сезоне?
— Да, он продолжит работу вместе с тренерским штабом.
— Задача на сезон уже озвучена?
— Задача — возвращение в Премьер‑лигу. Мы уже подписали нескольких новичков. Нетфуллин – опытный футболист, на которого рассчитываем. Думаю, еще будет усиление состава, – сказал Котов.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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