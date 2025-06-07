Давид Трезеге: «ПСЖ» провел идеальный матч в финале ЛЧ, это классная команда с исключительными игроками. «Интер» так и не нашел решения»

Давид Трезеге заявил, что «ПСЖ» провел идеальный матч в финале Лиги чемпионов.

Команда под руководством Луиса Энрике разгромила «Интер» со счетом 5:0 и впервые завоевала главный еврокубковый трофей.

«ПСЖ » уже очень долгое время доминирует в национальном чемпионате, в Кубке Франции. Конечно, в этом году с победой команды в финале Лиги чемпионов, первой в истории, все это приобретает гораздо больший размах.

Это команда классного уровня с несколькими исключительными игроками. Я думаю, что на уровне лиги и Кубка они давно показали свое качество.

А в финале Лиги чемпионов провели идеальный матч. Это первый случай в истории турнира, когда финал закончился со счетом 5:0. Предыдущий рекорд был как раз за Кристианом Пануччи – «Милан » против «Барселоны» в 1994 году (со счетом 4:0 – Спортс’‘).

«Париж» доминировал, а «Интер» так и не нашел никакого решения в матче», – сказал бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге.