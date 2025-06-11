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Мойесу присвоили звание офицера ордена Британской империи – за заслуги перед футболом

Дэвид Мойес стал офицером ордена Британской империи.

Главному тренеру «Эвертона» присвоили это звание в знак признания его заслуг перед футболом. 

«Для меня было большой честью получить этот орден сегодня. Это был действительно особенный день для меня и моей семьи. Мой отец ранее был удостоен звания кавалера ордена Британской империи, а теперь я получил звание офицера ордена Британской империи, так что мы все как семья по-настоящему гордимся этим.

Также было невероятно приятно видеть, как другие люди получают награды за то, что они делают в жизни – от людей, занимающихся благотворительностью, до врачей, ведущих борьбу с раком, или людей, занимающихся проблемой наркомании. Для меня было большой честью находиться рядом с ними и тоже получить награду.

Это была первая встреча с принцем Уильямом, и он поздравил меня с успехами «Эвертона». Я также поговорил с ним об «Астон Вилле» и о том, как хорошо они выступают в последние пару лет, и как сильно ему нравится видеть, что его команда преуспевает.

Он, безусловно, безумно увлечен футболом, как и его сын, поэтому получить награду от него было особенно важно», – сказал Мойес. 

Шотландский специалист возглавляет «Эвертон» с января 2025 года, ранее он руководил ливерпульской командой в период с 2002 по 2013 год. Мойес также тренировал «Престон Норт Энд», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и «Вест Хэм».

Фото: https://www.evertonfc.com/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эвертона»
logoДэвид Мойес
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
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