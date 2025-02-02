«Интер» арендовал у «Ромы» Залевского с правом выкупа за 6-6,5 млн евро

Никола Залевски присоединился к «Интеру».

«Нерадзурри» объявили о переходе крайнего полузащитника «Ромы» на правах аренды. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, у миланцев есть опция выкупа поляка за 6-6,5 млн евро.

«Интер » хочет, чтобы Залевски был в заявке уже на игру с «Миланом», назначенную на 2 февраля.

В этом сезоне Никола принял участие в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: inter.it