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«Интер» арендовал у «Ромы» Залевского с правом выкупа за 6-6,5 млн евро

Никола Залевски присоединился к «Интеру».

«Нерадзурри» объявили о переходе крайнего полузащитника «Ромы» на правах аренды. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, у миланцев есть опция выкупа поляка за 6-6,5 млн евро.

«Интер» хочет, чтобы Залевски был в заявке уже на игру с «Миланом», назначенную на 2 февраля.

В этом сезоне Никола принял участие в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: inter.it

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интера»
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