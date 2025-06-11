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Елизавета Худайбердиева: «Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева объяснила, почему болеет за ФК «Спартак».

– Елизавета, вы же болельщица «Спартака»?

– Сейчас объясню. В баскетболе и хоккее я болею за ЦСКА, а в футболе – за «Спартак».

– Хороший набор. Как так получилось?

– За нашим футболом слежу порядка шести лет. Очень люблю этот вид спорта, когда есть возможность, хожу на стадион, смотрю матчи чемпионата Италии, Лиги чемпионов. В Италии сильно болею за «Рому», «Наполи», вообще серия А – это моя любовь. А за РПЛ я как‑то особо не следила.

И как‑то раз представители «Спартака» связались со мной и пригласили на игру. И так оно все как‑то и пошло. Плюс совершенно случайно, заочно через соцсети, я была знакома с некоторыми игроками «красно‑белых», теперь знаю, какие это приятные и классные ребята. Вот так судьба сама меня свела с футбольным клубом «Спартак».

– Но ведь ЦСКА и «Спартак» – антагонисты. Есть ли внутреннее противоречие, что болеете за эти клубы?

– Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку, ха-ха. Дедушка всегда болел за ЦСКА, он заслуженный тренер СССР по шахматам, тренировал сборную страны. И всегда в нашей семье был только Центральный спортивный клуб армии. Но с футболом что‑то пошло не по плану.

Люди в «Спартаке» делают все, чтобы популяризовать клуб, приглашают болельщиков и известных актеров и спортсменов на мероприятия, знакомят с футболистами. Так что моя любовь к «Спартаку» не искусственная. Недавно все мы плакали после поражения от махачкалинского «Динамо» в чемпионате и от «Ростова» в Кубке России.

– Сколько таких игр весной было…

– И ЦСКА с «Динамо» дерби проиграли. Но когда «Спартак» побеждает, это какие‑то мощные эмоции.

– Реально плакали после вылета из Кубка России?

– Меня сложно пробить на слезы, но тут я была безумно расстроена, – сказала чемпионка России по танцам на льду Худайбердиева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
танцы на льду
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