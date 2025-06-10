МЛС – на 12-м месте в рейтинге лиг от Opta, саудовцы – на 29-м. В списке клубов «Аль-Наср» Роналду стоит на 106-й строчке, «Интер» Месси – на 146-й

Лионель Месси играет в более сильном чемпионате, чем Криштиану Роналду.

В рейтинге лиг, составленном Opta Sports на основании силы выступающих в них клубов, МЛС занимает 12-е место, чемпионат Саудовской Аравии – 29-е.

В то же время «Аль-Наср », за который выступает Роналду , в рейтинге команд находится на 106-й строчке – выше всех североамериканских клубов. «Интер Майами », где играет Месси , расположился на 146-м месте (и четвертом среди клубов МЛС).