Мбаппе назвал Рамоса капитаном мечты: «Он был рожден для этой роли, у него есть аура. Даже если не дать Серхио повязку, она прицепится к нему»

Килиан Мбаппе назвал капитана своей мечты.

«Серхио Рамос. У него душа капитана, он был рожден, чтобы быть капитаном. В раздевалке, на поле, у него есть аура.

Даже если не дать ему повязку, она прицепится к нему», – сказал нападающий «Реала» в эфире Canal+.

Мбаппе и Рамос вместе выступали за «ПСЖ».