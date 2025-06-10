Мбаппе назвал Рамоса капитаном мечты: «Он был рожден для этой роли, у него есть аура. Даже если не дать Серхио повязку, она прицепится к нему»
Килиан Мбаппе назвал капитана своей мечты.
«Серхио Рамос. У него душа капитана, он был рожден, чтобы быть капитаном. В раздевалке, на поле, у него есть аура.
Даже если не дать ему повязку, она прицепится к нему», – сказал нападающий «Реала» в эфире Canal+.
Мбаппе и Рамос вместе выступали за «ПСЖ».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports Illustrated
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