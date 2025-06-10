Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
Ярослав Гладышев забил дебютные голы за сборную России.
22-летний нападающий сделал хет-трик в товарищеском матче против команды Беларуси (3:0, первый тайм).
Гладышев отличился на 21-й, 24-й и 33-й минутах.
Футболист «Динамо» проводит вторую игру в составе национальной команды.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18841 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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