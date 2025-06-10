Гвардиола рассказал притчу о птице, пытавшейся потушить пожар в лесу, размышляя о ситуации в Газе: «Сила человека заключается не в масштабе действий, а в выборе»

Пеп Гвардиола рассказал притчу, размышляя о ситуации в Газе.

«Возможно, происходящие там события кажутся далекими от нас, и вы можете спросить, что мы можем сделать.

Мне вспомнилась одна история. Лес охвачен пожаром. Все животные живут в ужасе и беспомощности. Но маленькая птичка летает к морю и обратно, туда-сюда, неся капли воды в своем маленьком клювике.

Змея засмеялась и спросила: «Зачем? Ты никогда не потушишь огонь». Бедная птичка ответила: «Да, я знаю». «Тогда почему ты делаешь это снова и снова?» – снова спросила змея. «Я просто выполняю свою часть работы», – в последний раз ответила птица.

Птица знает, что огонь не остановить, но она отказалась бездействовать. В мире, который часто говорит нам, что мы слишком малы, чтобы что-то изменить, эта история напоминает мне о том, что сила человека заключается не в масштабе [его действий], а в выборе. В том, чтобы проявить себя, отказаться молчать или сохранять спокойствие, когда это важнее всего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » после получения почетной докторской степени Манчестерского университета.

Гвардиола о ситуации в Газе: «Больно. Мы можем думать, что гибель четырехлетних детей – это не наше дело, но следующие дети будут нашими. Дело не в идеологии, а в любви к жизни»