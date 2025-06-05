Акинфеев о победе в премии Трибуны Спортса’’: «В 39 лет меня признали блогером-открытием года! Нужно уметь открывать в себе новые грани в любом возрасте»
Игорь Акинфеев отреагировал на победу в премии Трибуны Спортса’’.
Вратарь ЦСКА выиграл в номинации «Открытие года» в рамках премии «Спортивный блогер года».
«В 39 лет меня признали блогером-открытием года! Спасибо ребятам из Спортса’‘.
Как говорится, нужно уметь удивлять и открывать в себе новые грани в любом возрасте», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
Премия Трибуны Спортса’’ – первая в России награда для спортивных блогеров и организаций. Полный список победителей 2025 года доступен по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
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