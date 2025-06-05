Акинфеев о победе в премии Трибуны Спортса’’: «В 39 лет меня признали блогером-открытием года! Нужно уметь открывать в себе новые грани в любом возрасте»

Игорь Акинфеев отреагировал на победу в премии Трибуны Спортса’’.

Вратарь ЦСКА выиграл в номинации «Открытие года» в рамках премии «Спортивный блогер года».

«В 39 лет меня признали блогером-открытием года! Спасибо ребятам из Спортса’‘.

Как говорится, нужно уметь удивлять и открывать в себе новые грани в любом возрасте», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

Премия Трибуны Спортса’’ – первая в России награда для спортивных блогеров и организаций. Полный список победителей 2025 года доступен по ссылке .