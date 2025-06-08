  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
22

Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»

Станислав Черчесов хочет быть тренером в прощальном матче Игоря Акинфеева за сборную РФ.

«Я несколько раз с Игорем разговаривал на этот счет перед чемпионатом Европы [2020], но он все-таки решил закончить карьеру в сборной.

Честно говоря, мне, конечно, хотелось бы еще раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я», — сказал бывший тренер сборной России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2500 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoИгорь Акинфеев
logoСтанислав Черчесов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев о победе в премии Трибуны Спортса’’: «В 39 лет меня признали блогером-открытием года! Нужно уметь открывать в себе новые грани в любом возрасте»
35 июня, 14:26Видео
Ташуев об Акинфееве: «В серии пенальти мяч после штанги мог попасть в ворота, но вылетел в поле. Назвал бы это Акинфеево притяжение»
144 июня, 06:57
Крамаренко о словах Помазуна про то, что в ЦСКА «в любой ситуации играет Акинфеев»: «Он считает, что в «Спартаке» здоровая конкуренция, а у нас ее нет. Это неправильно»
163 июня, 07:58
Главные новости
Зинченко предложен «Милану». На правый фланг «россонери» хотели бы подписать Додо (Sportitalia)
4 минуты назад
«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
911 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия примет Молдову, Бельгия против Уэльса, Казахстан играет с Северной Македонией
2021 минуту назадLive
Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
2134 минуты назад
Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти
534 минуты назад
Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет «Золотой мяч» несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»
1647 минут назад
Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
1555 минут назад
«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
31сегодня, 14:32
«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
10сегодня, 14:29
«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
24сегодня, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»
16 минут назад
Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
224 минуты назад
Бельгия – Уэльс. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
231 минуту назад
Италия – Молдова. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
231 минуту назад
Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
4сегодня, 14:11
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
1сегодня, 13:56
Как вы начали бегать? Расскажите вашу историю и выиграйте приз
сегодня, 13:23Трибуна
Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»
сегодня, 13:14
Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
24сегодня, 12:34
«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
1сегодня, 12:25