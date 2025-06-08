Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
Станислав Черчесов хочет быть тренером в прощальном матче Игоря Акинфеева за сборную РФ.
«Я несколько раз с Игорем разговаривал на этот счет перед чемпионатом Европы [2020], но он все-таки решил закончить карьеру в сборной.
Честно говоря, мне, конечно, хотелось бы еще раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я», — сказал бывший тренер сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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