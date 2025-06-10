Карраскаль согласовал с «Фламенго» контракт до 2028 года (Жулио Мигел Нето)
Хорхе Карраскаль согласился перейти во «Фламенго».
Журналист Жулио Мигел Нето утверждает, что полузащитник «Динамо» уже согласовал с бразильским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года.
Московской команде предлагают 12,5 млн евро и еще 1,5 млн в виде бонусов.
Ранее агент Карраскаля заявлял, что его клиент с высокой вероятностью останется в «Динамо».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Жулио Мигела Нето
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