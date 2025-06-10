Карраскаль согласовал с «Фламенго» контракт до 2028 года (Жулио Мигел Нето)

Хорхе Карраскаль согласился перейти во «Фламенго».

Журналист Жулио Мигел Нето утверждает, что полузащитник «Динамо » уже согласовал с бразильским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года.

Московской команде предлагают 12,5 млн евро и еще 1,5 млн в виде бонусов.

Ранее агент Карраскаля заявлял , что его клиент с высокой вероятностью останется в «Динамо».