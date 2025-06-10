Черчесов встретился с председателем совдира ЦСКА Орешкиным (Sport Baza)

Станислав Черчесов встретился с главой ЦСКА.

Sport Baza информирует, что бывший главный тренер сборной России пообщался сегодня с председателем совета директоров Максимом Орешкиным . 61-летний специалист приезжал на работу к заместителю руководителя Администрации Президента.

При этом пока неизвестно, что обсуждалось в ходе встречи.

Черчесов находится без работы после увольнения с поста тренера сборной Казахстана в январе.