Черчесов встретился с председателем совдира ЦСКА Орешкиным (Sport Baza)
Станислав Черчесов встретился с главой ЦСКА.
Sport Baza информирует, что бывший главный тренер сборной России пообщался сегодня с председателем совета директоров Максимом Орешкиным. 61-летний специалист приезжал на работу к заместителю руководителя Администрации Президента.
При этом пока неизвестно, что обсуждалось в ходе встречи.
Черчесов находится без работы после увольнения с поста тренера сборной Казахстана в январе.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Baza
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