«Челси» и «Милан» пока не согласовали трансфер Меньяна. «Россонери» требуют за голкипера 20 млн фунтов (Джанлука Ди Марцио)
«Челси» пока не договорился с «Миланом» о трансфере Майка Меньяна.
Ранее сообщалось, что клубы близки к соглашению о переходе 29-летнего голкипера за 18 млн евро.
По информации Джанлуки Ди Марцио, «россонери» отклонили предложение лондонцев в размере 15 млн евро. «Милан» запрашивает за Меньяна не менее 20 млн фунтов (24 млн евро).
Контракт Меньяна с «Миланом» истекает в июне 2026 года. В завершившемся сезоне Серии А француз сыграл 37 матчей, 13 из них – на ноль. Статистику голкипера можно изучить здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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