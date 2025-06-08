«Челси» и «Милан» пока не согласовали трансфер Меньяна. «Россонери» требуют за голкипера 20 млн фунтов (Джанлука Ди Марцио)

«Челси» пока не договорился с «Миланом» о трансфере Майка Меньяна.

Ранее сообщалось, что клубы близки к соглашению о переходе 29-летнего голкипера за 18 млн евро.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «россонери» отклонили предложение лондонцев в размере 15 млн евро. «Милан» запрашивает за Меньяна не менее 20 млн фунтов (24 млн евро).

Контракт Меньяна с «Миланом » истекает в июне 2026 года. В завершившемся сезоне Серии А француз сыграл 37 матчей, 13 из них – на ноль. Статистику голкипера можно изучить здесь .