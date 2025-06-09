Хавьер Тебас: «Ямаль подтверждает, что воспитанники могут стать мировыми звездами – как Месси. Он уже один из лучших в мире»

Президент Ла Лиги оценил игру Ламина Ямаля в «Барселоне».

17-летний вингер провел 35 матчей в минувшем сезоне чемпионата Испании, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.

«Его игра подтверждает, что воспитанники клуба так же, как Месси , могут стать мировыми звездами.

Ямалю еще предстоит пройти долгий путь, но на сегодняшний день он уже признан одним из лучших в мире», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас .

Переносить игры «Реала» и «Атлетико» из-за КЧМ не будут, заявил Тебас: «Три недели отпуска – не больше. Не можем подстраивать чемпионат под турнир, который не поддерживают ни лиги, ни клубы»