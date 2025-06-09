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Хавьер Тебас: «Ямаль подтверждает, что воспитанники могут стать мировыми звездами – как Месси. Он уже один из лучших в мире»

Президент Ла Лиги оценил игру Ламина Ямаля в «Барселоне».

17-летний вингер провел 35 матчей в минувшем сезоне чемпионата Испании, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.

«Его игра подтверждает, что воспитанники клуба так же, как Месси, могут стать мировыми звездами.

Ямалю еще предстоит пройти долгий путь, но на сегодняшний день он уже признан одним из лучших в мире», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Переносить игры «Реала» и «Атлетико» из-за КЧМ не будут, заявил Тебас: «Три недели отпуска – не больше. Не можем подстраивать чемпионат под турнир, который не поддерживают ни лиги, ни клубы»

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
Хавьер Тебас
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
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