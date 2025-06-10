Глушаков об уходе Николича из ЦСКА: «Он же не божился. Да, хотел выиграть чемпионат с командой, но так сложились обстоятельства»

Денис Глушаков высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Вчера армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось, что Николич согласовал контракт с греческим АЕК .

«Николич мог отказаться от предложения АЕК. Но если для него это комфортные условия работы... Такая жизнь у футболистов и тренеров.

Разговоры про предательство? Не знаю...Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие. Николич же не божился. Да, он хотел выиграть чемпионат с ЦСКА , но так сложились обстоятельства», – сказал бывший полузащитник «Спартака».