Деку: «Мбаппе – отличный игрок, но его приход привел к дисбалансу в «Реале». «Барса» сосредоточилась на себе и провела отличный сезон»

Деку считает, что трансфер Килиана Мбаппе отрицательно повлиял на игру «Реала».

«С точки зрения футбола, я знал, что с Мбаппе нужно изменить манеру игры, и это может создать тактический дисбаланс. Мы знали, что он отличный игрок, но это привело к дисбалансу в команде.

Мы сосредоточились на себе, сражались и боролись. Мы знаем, что в любую минуту сезона может произойти что угодно. Мы должны осознавать, что у нас был отличный сезон по ряду причин, и опираться на их», – сказал спортивный директор «Барсы».