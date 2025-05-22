Деку: «Мбаппе – отличный игрок, но его приход привел к дисбалансу в «Реале». «Барса» сосредоточилась на себе и провела отличный сезон»
Деку считает, что трансфер Килиана Мбаппе отрицательно повлиял на игру «Реала».
«С точки зрения футбола, я знал, что с Мбаппе нужно изменить манеру игры, и это может создать тактический дисбаланс. Мы знали, что он отличный игрок, но это привело к дисбалансу в команде.
Мы сосредоточились на себе, сражались и боролись. Мы знаем, что в любую минуту сезона может произойти что угодно. Мы должны осознавать, что у нас был отличный сезон по ряду причин, и опираться на их», – сказал спортивный директор «Барсы».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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