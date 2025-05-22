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Деку о продлении Ямаля: «ПСЖ» интересовался им, «Реал» – нет. Для Ламина нет места лучше, чем «Барселона»

Деку высказался о работе над новым контрактом Ламина Ямаля.

«Все идет в правильном направлении. Он – игрок с необычной зрелостью. У меня есть сын того же возраста. Когда появляется футболист с таким качеством, уверенностью в себе… но мы никогда не должны забывать, что ему всего 17 лет.

Он должен прожить этот возраст, несмотря на большое давление, он должен быть счастлив. Игрок такого уровня должен быть доволен. Для меня не важно, сколько ему лет – 17, 26 или сколько бы ни было, – футбол должен быть справедливым, и у него должен быть контракт, соответствующий его уровню.

Речь не о том, чтобы он получал больше всех – главное, чтобы он был счастлив. По моему мнению, нет лучшего места для него, чем «Барселона». Контракты заключаются на четыре, пять или шесть лет».

О предложениях по Ямалю

«Да, в прошлом сезоне – да, в этом пока что нет, но мы хотим, чтобы он остался. Предложений как таковых не было, потому что мы не собираемся их слушать, но «ПСЖ» интересовался, «Реал» – нет», – сказал спортивный директор «Барселоны». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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