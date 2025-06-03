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Деку: «Для «Барселоны» важно, чтобы «Реал» и «Атлетико» были сильными – необходимо сохранить топовых игроков в Ла Лиге. «Мадрид» – большой клуб, они хотят стать лучше»

Деку высказался о важности конкуренции в Ла Лиге.

«Следующим сезон будет непростым, потому что в «Реале» много топ-футболистов. Это большой клуб, по моему мнению. У них много фантастических игроков. Конечно, они хотят стать лучше.

Очень важно, чтобы «Реал» был сильным. Важно иметь сильных футболистов, топ-игроков, тех, на которых люди хотят смотреть. Думаю, что «Мадрид» как раз имеет таких футболистов, как и «Барселона».

Поэтому необходимо сохранить топовых игроков в Ла Лиге.

Для нас важно, чтобы «Реал» был сильным, чтобы «Атлетико» был сильным. И мы тоже должны быть среди них», – сказал спортивный директор «Барселоны» Деку.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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