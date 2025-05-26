Ловчев о «Спартаке»: «Идут правильным путем. Команда будет чемпионом на следующий сезон»
Евгений Ловчев считает, что «Спартак» двигается в правильном направлении.
«Наверное, нужно укрепиться в обороне. Но правильным путем они идут. И то, что они переподписали контракт со Станковичем, это правильно все сделали.
Будет команда чемпионом на следующий сезон», – сказал бывший футболист красно-белых.
В сезоне Мир РПЛ-2024/25 «Спартак» набрал 57 очков и финишировал 4-м в турнирной таблице.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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