Ловчев о «Спартаке»: «Идут правильным путем. Команда будет чемпионом на следующий сезон»

Евгений Ловчев считает, что «Спартак» двигается в правильном направлении.

«Наверное, нужно укрепиться в обороне. Но правильным путем они идут. И то, что они переподписали контракт со Станковичем , это правильно все сделали.

Будет команда чемпионом на следующий сезон», – сказал бывший футболист красно-белых.

В сезоне Мир РПЛ-2024/25 «Спартак » набрал 57 очков и финишировал 4-м в турнирной таблице.