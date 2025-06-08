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Аленичев о «Спартаке»: «Абсолютно верное решение оставить Станковича. Пришел бы другой иностранец, опять была бы перестройка»

Дмитрий Аленичев поддержал продление контракта Деяна Станковича со «Спартаком».

Вы играли против Станковича. Не удивились, когда он стал тренером «Спартака»?

– Пересекались с ним на поле. Но после итальянской карьеры не общались ни разу. Мы же не знакомы друг с другом, только соперниками в матчах были.

Он стал тренером, добился результатов в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и этим заслужил работу в «Спартаке». Руководители клуба посчитали нужным пригласить его.

Контракт с сербом был продлен. Правильное решение?

– Пришел бы сейчас другой иностранец – а главным тренером «Спартака» обязательно стал бы зарубежный специалист – и опять была бы перестройка состава, тренер приглашал бы нужных ему игроков и так далее. Так что абсолютно верное решение оставить Станковича.

Николай Старостин доверился в свое время молодому Романцеву. Так наступила эра «Спартака».

– Да. Или как в «Краснодаре» Мусаев. Поработал, потом уехал в Азербайджан и вернулся. Сергей Галицкий сделал на него ставку, доверил команду. Хотя многие скептики сомневались, говорили: надо звать опытного тренера. В итоге Галицкий поверил в Мусаева и угадал – команда стала чемпионом, – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Аленичев
logoМурад Мусаев
logoСпартак
logoКраснодар
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