Аленичев о «Спартаке»: «Абсолютно верное решение оставить Станковича. Пришел бы другой иностранец, опять была бы перестройка»
– Вы играли против Станковича. Не удивились, когда он стал тренером «Спартака»?
– Пересекались с ним на поле. Но после итальянской карьеры не общались ни разу. Мы же не знакомы друг с другом, только соперниками в матчах были.
Он стал тренером, добился результатов в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и этим заслужил работу в «Спартаке». Руководители клуба посчитали нужным пригласить его.
– Контракт с сербом был продлен. Правильное решение?
– Пришел бы сейчас другой иностранец – а главным тренером «Спартака» обязательно стал бы зарубежный специалист – и опять была бы перестройка состава, тренер приглашал бы нужных ему игроков и так далее. Так что абсолютно верное решение оставить Станковича.
– Николай Старостин доверился в свое время молодому Романцеву. Так наступила эра «Спартака».
– Да. Или как в «Краснодаре» Мусаев. Поработал, потом уехал в Азербайджан и вернулся. Сергей Галицкий сделал на него ставку, доверил команду. Хотя многие скептики сомневались, говорили: надо звать опытного тренера. В итоге Галицкий поверил в Мусаева и угадал – команда стала чемпионом, – сказал бывший главный тренер «Спартака».