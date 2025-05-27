Мостовой согласился бы поработать в штабе «Спартака»: «Меня бы посадили, за что-нибудь я бы отвечал. Там бы разобрались»
Александр Мостовой согласился бы поработать в тренерском штабе «Спартака».
– Пошли бы в штаб [Станковича]?
– Ну конечно, пошел бы. В «Спартак» – да. А почему нет?
– А вот за что бы вы отвечали?
– А я не знаю, за что бы я там отвечал. Я говорю, вот из 10 позиций, которые там сидят, вот что-нибудь мне бы сказали.
– Каррера, например, отвечал за оборону.
– А потом вдруг убирают Димку [Аленичева], и Каррера становится главным. Уже за оборону не отвечал! Представляешь, как быстро все (смеется).
Поэтому и меня бы так посадили, там бы разобрались, за что-нибудь я бы отвечал. Может быть, за атаку. Может быть, за середину поля, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
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