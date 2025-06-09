«Ман Сити» заплатит «Лиону» 40 млн евро за Шерки

Названа стоимость трансфера Райана Шерки в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно , что «горожане» договорились с «Лионом » о трансфере 21-летнего полузащитника.

По информации The Athletic, английский клуб заплатит за игрока около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь .