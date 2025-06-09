«Ман Сити» заплатит «Лиону» 40 млн евро за Шерки
Названа стоимость трансфера Райана Шерки в «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что «горожане» договорились с «Лионом» о трансфере 21-летнего полузащитника.
По информации The Athletic, английский клуб заплатит за игрока около 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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