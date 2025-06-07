Аит-Нури прошел медосмотр и завтра подпишет контракт с «Ман Сити»

Раян Аит-Нури завершает переход в «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 23-летний защитник прошел медосмотр и в воскресенье подпишет контракт с «горожанами».

Ранее утверждалось, что «Ман Сити » заплатит «Вулверхэмптону » 40 млн евро за Аит-Нури .

В минувшем сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ , отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь .