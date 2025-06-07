Аит-Нури прошел медосмотр и завтра подпишет контракт с «Ман Сити»
Раян Аит-Нури завершает переход в «Манчестер Сити».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 23-летний защитник прошел медосмотр и в воскресенье подпишет контракт с «горожанами».
Ранее утверждалось, что «Ман Сити» заплатит «Вулверхэмптону» 40 млн евро за Аит-Нури.
В минувшем сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо на X
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