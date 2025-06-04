  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» и «Зенит» интересуются Садулаевым. «Ахмат» потребует не менее 10 млн евро (Иван Карпов)
104

«Краснодар» и «Зенит» интересуются Садулаевым. «Ахмат» потребует не менее 10 млн евро (Иван Карпов)

«Краснодар» и «Зенит» поборются за Лечи Садулаева.

По данным инсайера Ивана Карпова, оба клуба ведут переговоры с «Ахматом» о трансфере 25-летнего полузащитника. Главным претендентом на Садулаева считается «Краснодар», при этом «Зенит» давно следит за полузащитником, его хочет видеть в команде главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Отмечается, что «Ахмат» намерен выручить за Садулаева не менее 10 миллионов евро, поскольку весной грозненцы продлили с ним контракт до 2029 года.

В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1035 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
возможные трансферы
logoЛечи Садулаев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Большие клубы в мире играют под 50 матчей, у нас получается 36»
615 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
1428 минут назад
Стадион в форме какого животного есть в мире? И еще 19 вопросов про стадионы мира
30 минут назадТесты и игры
Трезеге о Мбаппе в «Реале»: «Он постарается отомстить всем на КЧМ. Наличие Килиана в команде – это скорее решение, чем проблема. Остается в числе трех-четырех лучших игроков мира»
847 минут назад
Хейсен о Роналду: «Криштиану – один из лучших в истории. Сыграть против него – мечта. Посмотрим, смогу ли я его остановить»
19сегодня, 09:14
«Аталанта» склоняется к назначению Юрича. Клуб намерен сохранить стиль Гасперини
16сегодня, 09:14
Бекхэм станет рыцарем. Теперь у Дэвида будет статус сэра, у Виктории – леди (The Sun)
61сегодня, 08:59
«Арсенал» рассматривает Кепу в качестве подмены Райе. Отступные вратаря «Челси» – 5 млн фунтов
29сегодня, 08:58
Тедеев о детском футболе: «Нам презентуют западные программы – мы перестали уважать себя, похоронили наработки Лобановского, Бескова. В Европе делают то, что мы делали в советских дворах»
63сегодня, 08:44
Дуду о самом популярном клубе России: «ЦСКА, конечно. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о нем и «Спартаке», но больше об армейцах»
12сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
42 секунды назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го (Фабрицио Романо)
2 минуты назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техническими навыками, Ровелла демонстрирует великолепный игровой интеллект»
211 минут назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией – максимальная оценка, Мбаппе – 2 звезды, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна и трех защитников Франции – прочерк
215 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
227 минут назад
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
138 минут назад
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
39 минут назад
Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»
249 минут назад
Матч Россия – Нигерия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брянской области
53 минуты назад
Вахания хотел бы попробовать себя в Серии А: «Не совсем аутсайдер, но команда из середины таблицы – почему нет? Надо выйти на сильный уровень в РПЛ»
3сегодня, 09:30