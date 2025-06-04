«Краснодар» и «Зенит» интересуются Садулаевым. «Ахмат» потребует не менее 10 млн евро (Иван Карпов)
«Краснодар» и «Зенит» поборются за Лечи Садулаева.
По данным инсайера Ивана Карпова, оба клуба ведут переговоры с «Ахматом» о трансфере 25-летнего полузащитника. Главным претендентом на Садулаева считается «Краснодар», при этом «Зенит» давно следит за полузащитником, его хочет видеть в команде главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Отмечается, что «Ахмат» намерен выручить за Садулаева не менее 10 миллионов евро, поскольку весной грозненцы продлили с ним контракт до 2029 года.
В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Россия
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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