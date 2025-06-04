«Краснодар» и «Зенит» интересуются Садулаевым. «Ахмат» потребует не менее 10 млн евро (Иван Карпов)

«Краснодар» и «Зенит» поборются за Лечи Садулаева.

По данным инсайера Ивана Карпова, оба клуба ведут переговоры с «Ахматом » о трансфере 25-летнего полузащитника. Главным претендентом на Садулаева считается «Краснодар », при этом «Зенит » давно следит за полузащитником, его хочет видеть в команде главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Отмечается, что «Ахмат» намерен выручить за Садулаева не менее 10 миллионов евро, поскольку весной грозненцы продлили с ним контракт до 2029 года.

В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .