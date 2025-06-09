Мендеш о победе над Испанией: «Я смог сдержать Ямаля и рад, что помог Португалии выиграть трофей»
Нуну Мендеш заявил, что смог сдержать Ламина Ямаля.
Защитник сборной Португалии высказался после финала Лиги наций с Испанией (2:2, 5:3 по пен.).
«Это было одно из многочисленных противостояний, происходящих по ходу сезона. Я играл против великолепных, техничных игроков, которые умеют делать разницу.
Сегодня я смог сдержать Ямаля и рад, что помог команде выиграть трофей», – сказал Мендеш.
Мендеш – лучший игрок финальной стадии Лиги наций. Защитник Португалии забил Испании и сделал ассист в игре с Германией
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14236 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости