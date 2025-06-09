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Роналду после победы в Лиге наций: «Мои дети испанцы, и дома они всегда подшучивают надо мной. Теперь они будут больше уважать своего отца»

Криштиану Роналду рассказал, как его дети подшучивают над ним.

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, победив команду Испании в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти). 

«Страдания, слезы. Это нечто особенное. Для нашей страны, для португальцев, собравшихся здесь, на стадионе, для тех, кто находится в Португалии и болеет за нас...

Мои дети испанцы, и дома они всегда подшучивают надо мной, а чтобы разозлить меня, поют «Испания». Теперь, когда они увидели, как их отец побеждает Испанию, они будут больше уважать своего отца (смеется). Вот почему это особенное событие, и я действительно счастлив», – сказал Роналду в эфире Sport TV.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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