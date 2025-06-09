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Головин об Анри в «Монако»: «Мало требовал по тактике – мы играли как могли. Запрещал останавливать мяч под стопой, были крики – самый ужасный период за все время»

Александр Головин оценил работу Тьерри Анри в «Монако».

Бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Монако» возглавлял клуб с октября 2018-го по январь 2019 года.

– Тьерри Анри оказался не очень доволен определенными техническими элементами, которые вы исполняли на тренировке.

– Это было не только со мной связано, со многими игроками. У меня есть привычка: обрабатывать мяч стопой под подошвой. Как-то раз на тренировке Анри сказал: «Еще раз ты остановишь так мяч, выгоню с тренировки». То есть он запрещал останавливать мяч под стопой.

– Почему?

– Честно говоря, он не объяснял. Он вышел на негативные эмоции, просто начинал кричать. Но это было не только в мою сторону.

– Он сам показывал, как надо? Есть легенда, что Анри не может принять, что какие-то футболисты действуют иначе, не могут выполнить технические элементы, которые он легко исполнял, будучи игроком.

– Когда он играл, очень часто обрабатывал мяч под стопой. Я очень много видео смотрел с ним. Не мог понять, почему он запрещает это игрокам?

– Как вы думаете, теоретически, почему он мог это запрещать?

– Из-за замедления атаки? Может быть, какая-то быстрая атака, а вы остановили мяч, куда-то посмотрели, когда могли сразу уйти с ним, то есть обработка с уходом.

– Вы могли объяснить ему, почему останавливаете мяч именно так?

– Там были крики. Я мог это сделать, но когда он начал так кричать, я подумал: «Ладно, если он не любит, что я так останавливаю, значит, я буду останавливать сразу с уходом». И все равно это его не устроило.

У него мало было требований по тактике. Он что-то говорил, а мы потом шли и играли как могли.

Был момент при угловом у наших ворот. Вся команда опускается обороняться, а мне он говорил: «Ты встаешь на самый угол поля [у центральной линии – Спортс’‘] и там стоишь, пока мы не отберем мяч». Нам подают угловой, мяч отскакивает, соперник выигрывает подбор – я побежал помогать. Анри кричит: «Стой, вернись обратно!»

– Он тебе не объяснял, зачем это нужно?

– Для быстрой атаки. Но это только один раз получилось. Это самый ужасный период за все время. Это было его единственное тактическое действие, – сказал хавбек «Монако» Александр Головин в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Головин о повреждениях: «Травма голеностопа была механической – я блокировал удар. От нее случились другие – мышечные»

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАлександр Головин
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