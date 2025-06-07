Давид Трезеге: «Головин захочет вернуться на место главного героя «Монако» в следующем сезоне. Клуб все время находится в топ-3 или топ-4 лиги, есть амбиции»

Давид Трезеге высказался об игре Александра Головина в «Монако».

– Александр Головин уже семь лет в «Монако». Стоит ему остаться или нужно попробовать себя в другом месте?

– Я думаю, Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако». Конечно, здесь есть амбиции.

В «Монако» Головин – один из главных героев чемпионата. Клуб все время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу.

Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни. В этом году Головин несколько раз получал травмы.

В следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому я думаю, что он останется в «Монако», – сказал бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге .