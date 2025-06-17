Дезодорант BLADE для уверенных в себе мужчин – например, готовых решить судьбу трофея в серии пенальти
Вратарь и легенда российского футбола Игорь Акинфеев – амбассадор BLADE. Это бренд дезодорантов для уверенных в себе мужчин, уделяющих внимание своему внешнему виду.
В широкой линейке дезодорантов BLADE можно выделить три главных хита. Cool Fresh (ледяная свежесть) – спрей с ароматом лайма и дуба; Deep Chill (лесная свежесть) – с запахом кедра и мандарина; Self Confidence (уверенность в себе) – с ароматом бергамота и герани.
Все продукты BLADE не содержат в составе соли алюминия и тальк, благодаря чему не оставляют следов на одежде. А также действуют на протяжении 48 часов.
BLADE. Лучше аромат – лучше ты.
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Опубликовано: Sports
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