«Милан» провел переговоры с «Арсеналом» по Зинченко и Киверу

«Милан» провел переговоры с «Арсеналом» по Александру Зинченко и Якубу Киверу.

По данным La Gazzetta dello Sport, на этой неделе представитель «Милана», очень близкий к новому спортивному директору Игли Таре , провел встречу с руководством «канониров», чтобы обсудить кандидатуры обоих защитников.

Отмечается, что все в «Милане », начиная с самого Таре и Массимилиано Аллегри , полагают, что клубу нужно усилиться, особенно в обороне.

Зинченко считается сильным кандидатом с точки зрения уровня и опыта. Кроме того, цена трансфера может составить менее 15 млн евро, учитывая, что контракт украинца истекает в 2026 году. В Лондоне Зинченко зарабатывает 5 млн после уплаты налогов. Стратегия «россонери» заключается в том, чтобы попытаться распределить зарплату игрока на несколько сезонов.

Кивер привлекает клуб своей универсальностью, знанием Серии А после полутора лет в «Специи» и большим международным опытом. Несмотря на то, что поляк использовался в полузащите и в качестве левого защитника, его сильной стороной стороной считают игру в центре обороны.

Вместе с тем, как уточняет La Gazzetta dello Sport, у «Милана» есть и другие кандидаты на позицию центрального защитника.