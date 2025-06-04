Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)

Массимо Каррера может вернуться в российский футбол.

По информации «Спорт-Экспресса », итальянский специалист находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». Ранее сообщалось, что клуб уволит Виктора Гончаренко.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству. Его последним клубом был «Асколи», где он работал в 2024 году.

«Пари НН» уволит Гончаренко и рассматривает назначение Лички или Осинькина («РБ Спорт»)