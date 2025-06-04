Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
Массимо Каррера может вернуться в российский футбол.
По информации «Спорт-Экспресса», итальянский специалист находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». Ранее сообщалось, что клуб уволит Виктора Гончаренко.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству. Его последним клубом был «Асколи», где он работал в 2024 году.
«Пари НН» уволит Гончаренко и рассматривает назначение Лички или Осинькина («РБ Спорт»)
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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